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Cottages in Föderationskreis Sibirien, Russland

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Region Krasnojarsk
86
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87 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Irkutsk, Russland
Ferienhaus 5 zimmer
Irkutsk, Russland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Ich werde 3 Häuser, 3 Grundstücke verkaufen, die zu einem einzigen Grundstück von 35 Hektar …
$603,131
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 350 m²
Schöne Aussicht auf das Meer von Panoramafenstern. Das Haus in einem modernen Hüttendorf Vid…
$749,967
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 193 m²
Ein ausgezeichnetes Haus im Stadtteil Lazarevsky in Sotschi wird zum Kauf angeboten. Haus mi…
$250,374
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TekceTekce
Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 107 m²
Der Premium-Komplex MODERNVILLAS befindet sich im Stadtteil Adler in der Mira-Straße.7 Gehmi…
$389,983
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 126 m²
Ich schlage vor, Sie erwägen den Kauf von Maisonetten. Sie können ein komplettes Haus kaufen…
$110,165
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 185 m²
KP "Atmosphere Village" - luxury suburban real estate for many generations of your family A…
$298,987
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 205 m²
Zu Ihrer Aufmerksamkeit ein tolles Angebot - ein Kapitalhaus! Das Hotel liegt innerhalb der …
$370,553
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 175 m²
Ich biete eine Doppelhaushälfte an. Neu, renoviert, Möbel, Geräte, sie haben alles mit hoher…
$429,981
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 230 m²
High Tech Country Residence! Geschlossenes Feriendorf « Trio House » befindet sich in p. Ea…
$400,598
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 167 m²
House in a cottage village for a friendly family. Construction is in its final stages. There…
$169,993
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 360 m²
$699,970
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 373 m²
Great offer! Three-storey house with an area of 373 sq.m on 6 acres of land. The large area …
$180,269
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 112 m²
House in the Cottage Village, located in a quiet and picturesque corner of Adlersky district…
$225,336
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 92 m²
The price is a gift! View house with stunning panoramas of the sea. Vidny Brook in Khosta i…
$199,991
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 457 m²
Town house in a closed cottage village! Security, landscaped territory. The house has design…
$1,27M
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 260 m²
Zuhause für Liebhaber des Landlebens in der Stadt. Die Lage ist ausgezeichnet, die meisten n…
$699,970
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 140 m²
Good offer for a country house within the Dagomys area. The house is in with. Sergey field o…
$260,389
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 198 m²
DARK CERTIFICATE! We share your ideas about a comfortable life and embody them both at the…
$360,538
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 200 m²
In a cozy green corner, near the Macestinsky Forest Park, one of 3 houses on adjacent sites …
$280,419
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 106 m²
Auf Verkauf ein gemütliches Ferienhaus in einem geschlossenen Dorf, mit Meerblick. Fertige, …
$179,992
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 138 m²
ul. Timiryazeva-VysokogornayaHäuser der Klasse COMFORT++Der im Vertrag angegebene Betrag ist…
$324,986
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 139 m²
$319,986
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 288 m²
Luxuriöses Haus im Chalet-Stil in Krasnaja Poljana. Komplett renoviert für einen komfortable…
$1,80M
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 219 m²
Bitte beachten Sie den dringenden Verkauf durch den Eigentümer 8 km vom Meer entfernt!Zweist…
$274,988
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 81 m²
Das Cottage Village „MontevilleVillage“ ist ein geschlossenes Cottage-Dorf der Business-Klas…
$139,994
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 183 m²
Das Haus im zentralen Bezirk auf der Straße. Hochgebirg.Die Lage ist hervorragend zum Leben.…
$329,986
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 116 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Ferienhaus in einer geschlossenen Wohnanlage mit Blick auf…
$189,992
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 112 m²
Lage: SDT "Rodnichok", s. Upper Yurt, Khostinsky Bezirk, Sotschi Stadtbezirk, Krasnodar Terr…
$184,992
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 180 m²
Ich biete ein Hightech-Cottage mit Panoramablick auf den Wald. Fassadendekoration aus teuren…
$180,269
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Ferienhaus in Evenkiysky Rayon, Russland
Ferienhaus
Evenkiysky Rayon, Russland
Fläche 300 m²
Haus in der Ferienhaussiedlung SayatVillage.Ein geschlossenes Dorf mit Aussichtshäusern.Das …
$449,980
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Immobilienangaben in Föderationskreis Sibirien, Russland

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