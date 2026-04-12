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Gewerbeimmobilien in Föderationskreis Sibirien, Russland

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 660 m² in Jurga, Russland
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Gewerbefläche 1 660 m²
Jurga, Russland
Fläche 1 660 m²
Etagenzahl 1
Gewerbeimmobilien wird zum Verkauf angeboten, im Erdgeschoss im Moment und für eine lange Ze…
$8,64M
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Lager 2 540 m² in Nowosibirsk, Russland
Lager 2 540 m²
Nowosibirsk, Russland
Fläche 2 540 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse "A" in Nowosibirsk. Die Ankündigung ist relevant. Ges…
$44,578
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