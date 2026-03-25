Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Shchyolkovsky District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Shchyolkovsky District, Russland

Schtscholkowo
5
7 immobilienobjekte total found
Lager 2 000 m² in Yeryomino, Russland
Lager 2 000 m²
Yeryomino, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse B-Produktionsanlage wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Shchelkovo, Eremino …
$7,454
Eine Anfrage stellen
Lager 3 316 m² in Schtscholkowo, Russland
Lager 3 316 m²
Schtscholkowo, Russland
Fläche 3 316 m²
Stockwerk 2
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Shchelkovo, Factory street,…
$33,365
Eine Anfrage stellen
Lager 2 131 m² in Schtscholkowo, Russland
Lager 2 131 m²
Schtscholkowo, Russland
Fläche 2 131 m²
Stockwerk 1
Wir bieten eine Lagerfläche von 2131.3 m2 zu vermieten. Lage: Moskauer Region, die Stadt Sh…
$34,454
Eine Anfrage stellen
Lager 1 620 m² in Shchyolkovsky District, Russland
Lager 1 620 m²
Shchyolkovsky District, Russland
Fläche 1 620 m²
Stockwerk 1
Angebot zur Miete!!! Kalte Angara 540 Quadratmeter. Auf einem Grundstück von 1 ha. Deckenhöh…
$13,081
Eine Anfrage stellen
Lager 3 000 m² in Schtscholkowo, Russland
Lager 3 000 m²
Schtscholkowo, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse C beheizter Immobilienkomplex wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Shchelkovo…
$2,86M
Eine Anfrage stellen
Lager 5 375 m² in Schtscholkowo, Russland
Lager 5 375 m²
Schtscholkowo, Russland
Fläche 5 375 m²
Stockwerk 1
Beheizte Lagerfläche von 5375 m2 wird gemietet. Von diesen Büros - 453m2 Höhe - 16 m im Schl…
$105,220
Eine Anfrage stellen
Lager 4 415 m² in Schtscholkowo, Russland
Lager 4 415 m²
Schtscholkowo, Russland
Fläche 4 415 m²
Stockwerk 2
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Shchelkovo, Factory street,…
$45,828
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Shchyolkovsky District

gewerbeimmobilien
Realting.com
Gehen