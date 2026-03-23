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Lagerräume in Sankt Petersburg, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 2 470 m² in Sankt Petersburg, Russland
Lager 2 470 m²
Sankt Petersburg, Russland
Fläche 2 470 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 2300 m2,…
$40,466
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