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Büroräumen in Sankt Petersburg, Russland

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2 immobilienobjekte total found
Büro 20 m² in Sankt Petersburg, Russland
Büro 20 m²
Sankt Petersburg, Russland
Fläche 20 m²
Art. 132866486 Art. 92533486. Wir bieten eine Wohnung mit Panoramablick auf das Stadtzentrum…
$128,022
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Büro 27 m² in Sankt Petersburg, Russland
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Sankt Petersburg, Russland
Fläche 27 m²
Art. 132696939 Art. 75167415. Ein einzigartiges Angebot vom Eigentümer zu einem Preis unterh…
$145,268
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