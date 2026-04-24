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Wohnimmobilien in Republik Karelien, Russland

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Wohnung 2 zimmer in Avdeevskoe selskoe poselenie, Russland
Wohnung 2 zimmer
Avdeevskoe selskoe poselenie, Russland
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/2
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$17,490
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