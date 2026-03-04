Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Oblast Orjol
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Oblast Orjol, Russland

Krasnoarmejskoe selskoe poselenie
52
52 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 80 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 80 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 80 m²
$586,281
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 239 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 239 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 239 m²
$1,72M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 174 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 174 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 174 m²
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 85 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 85 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 85 m²
$662,897
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 78 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 78 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 78 m²
$569,586
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 85 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 85 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 85 m²
$662,897
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 251 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 251 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 251 m²
$1,88M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 186 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 186 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 186 m²
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 78 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 78 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 78 m²
$569,586
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 246 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 246 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 246 m²
$1,80M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 244 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 244 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 244 m²
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 227 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 227 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 227 m²
$1,66M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 85 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 85 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 85 m²
$665,118
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 62 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 62 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 62 m²
$519,972
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 78 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 78 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 78 m²
$569,586
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 163 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 163 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 163 m²
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 74 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 74 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 74 m²
$534,576
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 172 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 172 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 172 m²
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 214 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 214 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 214 m²
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 216 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 216 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 216 m²
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 278 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 278 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 278 m²
$2,03M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 201 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 201 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 201 m²
$1,41M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 177 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 177 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 177 m²
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 271 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 271 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 271 m²
$1,95M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 78 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 78 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 78 m²
$630,722
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 231 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 231 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 231 m²
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 63 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 63 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 63 m²
$530,004
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 59 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 59 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 59 m²
$467,065
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 193 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 193 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 193 m²
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 188 m² in Horosevskij, Russland
Gewerbefläche 188 m²
Horosevskij, Russland
Fläche 188 m²
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen