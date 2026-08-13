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Lagerräume in Oktjabrski, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Lager 1 594 m² in Mihnevo, Russland
Lager 1 594 m²
Mihnevo, Russland
Fläche 1 594 m²
Stockwerk -1
Zwei Lifte im Bereich des Hochhauses (1,5 Tonnen) und der Be- und Entladezone mit einer Ramp…
$16,107
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