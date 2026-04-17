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Hotels in Föderationskreis Nordwest, Russland

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Hotel 925 m² in Kaliningrad, Russland
Hotel 925 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 925 m²
Einzigartiger Investitionsvorschlag! In einem historischen Ort der Stadt Kaliningrad wird ei…
$1,31M
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Hotel 3 015 m² in Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Hotel 3 015 m²
Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 3 015 m²
Hotel in der Pioneer Küste des Meeres. Das Gebäude ist vierstöckig, mit einem Dachboden und …
$4,19M
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