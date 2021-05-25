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Hüttendorf Negorod Zanevskij

Imeni Swerdlowa, Russland
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ID: 38226
Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 17.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
  • Stadt
    Imeni Swerdlowa

Über den Komplex

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Sind Sie auf der Suche nach einem geräumigen Grundstück, wo nichts von der wichtigen ablenkt - nur Natur, Stille und Harmonie? Wir haben ihn gefunden! Auf Verkauf bestimmte Bereiche in der Kammer Teil der Hütte Dorf "Negorod Zanevsky"! Ruf mich an! Solche Angebote in der Stadt erscheinen selten und Land schnell finden ihre Besitzer.

Eine Umgebung, in der alles klar ist

Dies ist das Format eines Hüttendorfes für diejenigen, die nicht nur Land wählen, sondern ein nachdenklicher Raum für das Leben mit einem klaren Ergebnis.
Das Projekt ist bereits entstanden: Alle Kommunikationen – Gas, Wasser, Strom 15 kW – sind an jeden Standort angeschlossen. Straßen, Beleuchtung und Landschaftsbau wurden gebaut, zuverlässige Engineering-Lösungen wurden verwendet. Sie kaufen ein Grundstück für den Bau – ohne Erwartungen, versteckte Kosten und technische Risiken.

Rationelle Auswahl

Das Grundstück befindet sich im Kammerteil, wo es weniger Verkehr, mehr Privatsphäre und eine kontrollierte Umgebung gibt. Es unterstützt einen einzigen architektonischen Stil, saubere asphaltierte Fahrbahnen und gepflegtes Gebiet - ohne Sehgeräusch und versehentliche Konstruktion.
Der Service wird von der Servicefirma FACT betreut. Service: Bestellung, Engineering-Netzwerke, Sicherheit und aktuelle Probleme werden verwaltet. Du verschwendest deine Lebenszeit nicht, die Umwelt funktioniert für dich.

Arbeits- und Lebensbilanz

Stabile Glasfaseroptik Internet und bequeme Logistik ermöglichen es Ihnen, den gewohnten Arbeitsrhythmus beizubehalten. Gleichzeitig befinden Sie sich in einer malerischen Lage - ein Wald, Seen und Erholungsgebiete für die Restaurierung.
In der Nähe gibt es alles für die Familie: Schulen, Kindergärten, Plätze zum Wandern, Sport und Kommunikation. Es ist eine Umgebung, in der es bequem ist zu leben, nicht nur zu kommen.

Investitionen mit Perspektive

Der Kauf eines Grundstücks oder eines Hauses in Negorod Zanevsky ist nicht nur um das Leben heute, sondern auch um den langfristigen Wert. Die Entwicklung des Standorts und die Qualität des Projekts bilden eine stabile Liquidität und das Potenzial für Kostenwachstum.
Sie investieren in eine Umgebung, die Ihren Wert im Laufe der Zeit beibehalten und verbessern wird.

Komfort auf jeder Bühne

Mit dem Entwickler "FACT" erhalten Sie nicht nur ein Grundstück, sondern ein aufgebautes Support-System - vom Zeitpunkt der Transaktion und dem gesamten Eigentum an Immobilien. Damit die Ästhetik, Bequemlichkeit und Wert der Hüttensiedlungen Jahr für Jahr erhalten wurden, die Servicefirma "FACT". Der Service sorgt für einen stabilen Betrieb von Engineering-Netzwerken und Infrastruktur, hält Bestellung auf dem Gebiet und bietet Kundenunterstützung, einschließlich durch eine bequeme mobile Anwendung. Das Community-Team ist verantwortlich für die Atmosphäre des Lebens in Projekten: organisiert Freizeit und Veranstaltungen, entwickelt eine gute Nachbarschaft und bildet eine lebendige, komfortable Gemeinschaft der Bewohner.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit der persönlichen Betrachtung. Kontaktieren Sie uns, um eine bequeme Zeit zu vereinbaren und einzelne Begriffe zu diskutieren.

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Imeni Swerdlowa, Russland

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Termin
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