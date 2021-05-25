  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Koltusskoe gorodskoe poselenie
  4. Hüttendorf Korkinskij Rucej

Hüttendorf Korkinskij Rucej

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$52,322
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32689
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4496
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 22.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Koltusskoe gorodskoe poselenie

Standort auf der Karte

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$26,942
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$115,313
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$92,032
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$19,742
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$108,543
Sie sehen gerade
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$52,322
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,014
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$41,443
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$378,254
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen