Hüttendorf

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Das Ferienhaus "Kavgolovsky Hills" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky von LO. Es ist angenehm, auf Waldwegen zu sauberen Wasserkörpern zu gehen und sich an den Sandstränden des Kavgolovsky Sees zu entspannen. Dies ist ein Ort für ein komfortables und reiches Leben in der Natur ohne Unterbrechung von der Arbeit in der Stadt.
In einem malerischen und abgeschiedenen Ort befindet sich ein Block von 10 Häusern aus dem Projekt Negorod. Die Häuser bestehen aus Keramikstein. Jedes Haus befindet sich auf dem Gelände nach den Prinzipien der Insolation, und zusammen stellen sie ein komplettes Ensemble, das harmonisch in die Landschaft des ganzen Dorfes passt. Die Kosten für jedes Grundstück mit einem Haus beinhaltet bereits die notwendige Menge an Kommunikation und Infrastruktur: unterirdische Elektrizität mit einer Kapazität von 15 kW, zentralisierte Wasser- und Gasversorgung, ein angelegtes und eingezäuntes Grundstück mit Platz für Parkplatz 2-3 Autos Grundstück Nr. 54. Cadastral Nummer 1: 47:07:0154001:817
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
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