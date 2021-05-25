Hüttendorf Negorod Toksovo

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Zeit für die richtigen Entscheidungen! Kaufen Sie ein Grundstück in FACT mit zusätzlichem Nutzen bei Raten ohne Interesse für das erste Jahr! Picturesque-Bereiche in Raten vom Eigentümer. In der Nähe der Wälder und Seen, berühmte Erholungszentren. Ruf mich an!
Häuser und Landschaftsbau in Negorod Toksovo sind in einem einzigen Stil von der Architektur von Dänemark inspiriert. So ist das Projekt eine ganzheitliche und harmonische Umgebung – eine Kombination aus Minimalismus, Funktionalität und europäischer Eleganz.
→ Verbesserte Bereiche von 10 Hektar mit Zugang zu jedem von ihnen 15 kW, Hauptgasleitung (unterirdische Kommunikation) → Eingangsgruppe mit Checkpoint, geschlossen und bewacht → Ein Straßen- und Straßennetz für bequeme Bewegung ist auch gedacht: Asphaltstraßen mit unterirdischer Drainage, mit Gehwegen und einem Fahrradweg, Nachtbeleuchtung wird implementiert → Der Waldpark neben dem Massiv ist ein Ort für entspannende Spaziergänge. → Es besteht die Möglichkeit, ein fertiges Haus zu kaufen
Standort
20 Minuten zur Ringstraße und MEGA Parnassus an der Autobahn Novopriozerskoe, weniger als eine Stunde zu den nördlichen Bezirken der Stadt. In der Nähe des Ortes Okhta Park, der North Slope Komplex, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. In Toksovo - Geschäfte, Restaurants, Sport- und Kinderclubs, Schulen und Kindergärten.
Kaufbedingungen 100% Zahlung und Hypothek von 6% → Installation ohne Interesse vom Eigentümer → Ein profitables Trade-in Deal mit einem schnellen Kauf Ihrer Immobilie
Garantie: → Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente → Das Projekt wird von FACT umgesetzt. → Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website
Ruf mich an, vielleicht online. Abschnitt 8. Cadastral Nummer 1: 47:07:0154001:1319
Standort auf der Karte
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen