Hüttendorf Lintulovo

Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk

Ort:

Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat:

Schulen und Kindergärten;

Geschäfte und Apotheken;

Restaurants und Wellnesszentren



Natürliche Umwelt:

→ Nadelwald, Oz. Vorontsovskoye mit Öko-Pfad. Zu Fuß von "Lintulovo" gibt es mehrere Seen - Lublin, Zhmurkino und kleine Lozovoe See.



Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes:

→ Strom 15 kW (nach Regierungsverordnung Nr. 861)

→ Pipeline

Checkpoints, Sicherheit.

→ Gästeparkplatz

→ Asphaltstraßen mit Pflaster

→ LED Straßenbeleuchtung

→ Einzelzaun, Eingang zum Gelände

→ Erholungsgebiet: eigener Park mit einem Reservoir und zwei Erholungsgebieten

→ Der Dienst des Territoriums wird von der professionellen Service-Unternehmen Greenline durchgeführt.



Kaufbedingungen:

→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen

→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für das erste Jahr; erste Rate von 10%; Zeitraum bis 48 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;

Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche



Garantie:

→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente

→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.

→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website



Mögliche Online-Präsentation der Website Nr. 116. Anzahl der Seiten: 47:01:1706001:8520