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Häuser mit Garage in Oblast Moskau, Russland

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Saburovo
34
1 immobilienobjekt total found
Haus 7 Schlafzimmer in Zhukovka, Russland
Haus 7 Schlafzimmer
Zhukovka, Russland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 750 m²
CP "Academic Beetle"9 km von Moskau auf der Autobahn Rublevo-UspenskoeHaus im englischen Sti…
$3,85M
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Eigenschaftstypen in Oblast Moskau

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mansions

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mit Schwimmbad
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