Gewerbeimmobilien in Oblast Moskau, Russland

Kotelniki
57
Podolsk
36
Domodedowo
24
Balaschicha
19
686 immobilienobjekte total found
Lager 1 034 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 1 034 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 1 034 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13785
$1,81M
Lager 100 000 m² in municipalnyj okrug Istra, Russland
Lager 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Der Industriepark "Novopetrovskoye" Klasse "A" befindet sich 78 km. in westlicher Richtung v…
$153,98M
Lager 3 654 m² in Balaschicha, Russland
Lager 3 654 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 3 654 m²
Stockwerk 1
Zur Miete wird ein Lagerkomplex mit einer Fläche von 3,654m2 angeboten Grundstück von 0.46 G…
$12,682
Lager 1 627 m² in Obuchowo, Russland
Lager 1 627 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 1 627 m²
Stockwerk 1
Angebot zur Miete Lagerfläche von 1626.7m2 Lagerfläche - 1479.2m2, Bürofläche 147,5m2 Betonb…
$24,808
Lager 6 588 m² in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Lager 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 6 588 m²
Stockwerk 1
Der Eigentümer vermietet einen modernen Lagerkomplex der Klasse A, 6 588 m2 im Technopark "S…
$126,800
Lager 2 600 m² in Elektrostal, Russland
Lager 2 600 m²
Elektrostal, Russland
Fläche 2 600 m²
Stockwerk 4
2 freight elevators of 5 tons and 2 cargo lifts of 3 tons. There are also office and utility…
$12,306
Lager 576 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 576 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 576 m²
Stockwerk 1
Warehouse 576 m2 - 33 km von Moskau. Vergessen Sie Logistikprobleme! Werfen Sie mit uns! Bi…
$981,415
Lager 10 500 m² in Klin, Russland
Lager 10 500 m²
Klin, Russland
Fläche 10 500 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Klin, 72 km von Moskau auf der Leningrad …
$146,856
Lager 2 000 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 2 000 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie ein Lager von 2000 m2 ist die ideale Lösung für Ihr Unternehmen nur 33 km von Mos…
$37,863
Lager 11 200 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 11 200 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 11 200 m²
Stockwerk 1
Arbeitshöhe 13,2 m, Säulen aus Stahlbeton; Stellplätze für Güter- und Personenkraftwagen; Di…
$201,197
Lager 3 270 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 3 270 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 3 270 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13790
$5,72M
Lager 5 840 m² in Rajon Ramenskoje, Russland
Lager 5 840 m²
Rajon Ramenskoje, Russland
Fläche 5 840 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Ramenskoye, Zelenaya Sl…
$45,436
Lager 5 000 m² in Mytishchi Urban Okrug, Russland
Lager 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizte Produktionsanlage wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, g Mytishchi…
$4,16M
Lager 504 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 504 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 504 m²
Stockwerk 1
Kaufen Sie Ihr Lager 504 m2 in 33 km von Moskau - Starten Sie Ihr erfolgreiches Geschäft!🔥Su…
$858,738
Lager 615 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 615 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 615 m²
Stockwerk 1
Schrittspalten - 12x18m Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13782
$1,07M
Lager 7 392 m² in Lossino-Petrowski, Russland
Lager 7 392 m²
Lossino-Petrowski, Russland
Fläche 7 392 m²
Stockwerk 1
Die Produktionsanlagen befinden sich auf der 1. und 2. Etage eines freistehenden Gebäudes. B…
$97,956
Lager 1 570 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 1 570 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 1 570 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, River …
$29,730
Büro 136 m² in Krasnogorsk, Russland
Büro 136 m²
Krasnogorsk, Russland
Fläche 136 m²
Stockwerk 4
Ein Büro in Krasnogorsk. Es wird als fertiges Mietgeschäft verkauft, ein Mieter auf einem 11…
$321,034
Lager 4 868 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 4 868 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 4 868 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, River …
$92,168
Lager 3 724 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 724 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 724 m²
Stockwerk 1
1 Etage der Produktion beheiztes Schiff mit einer Fläche von 3 724 Quadratmetern. Körpergröß…
$29,029
Lager 3 000 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 3 000 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Arbeitshöhe 13,2 m, Säulen aus Stahlbeton; Stellplätze für Güter- und Personenkraftwagen; Di…
$53,892
Lager 4 000 m² in Gorki Leninskiye, Russland
Lager 4 000 m²
Gorki Leninskiye, Russland
Fläche 4 000 m²
Stockwerk 1
F-A: Klasse Ein Lagerbereich wird zur Miete angeboten. Standort: MO, Vidnoye, RP Gorki Lenin…
$71,562
Lager 1 440 m² in Zabolote, Russland
Lager 1 440 m²
Zabolote, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Domodedovo, Zabolotye Dorf, 101, 1…
$30,063
Lager 7 020 m² in Mendelejewo, Russland
Lager 7 020 m²
Mendelejewo, Russland
Fläche 7 020 m²
Stockwerk 1
Eine beheizte Produktionsanlage der Klasse A wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, d So…
$110,750
Lager 864 m² in Solnechnogorsky District, Russland
Lager 864 m²
Solnechnogorsky District, Russland
Fläche 864 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie ein Lager von 864 m2 - nur 33 km von Moskau! Tolle Lösung für Ihr Geschäft! Die…
$16,357
Lager 31 390 m² in Domodedowo, Russland
Lager 31 390 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 31 390 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$443,056
Lager 4 724 m² in Lobnja, Russland
Lager 4 724 m²
Lobnja, Russland
Fläche 4 724 m²
Stockwerk 1
Die Lagerfläche beträgt 4,724 km. von ihnen: Verwaltungs- und Haushaltsteil - 451 qm, Mezzan…
$96,985
Lager 4 165 m² in Tomilino, Russland
Lager 4 165 m²
Tomilino, Russland
Fläche 4 165 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Lyuberts…
$78,856
Lager 7 923 m² in Tomilino, Russland
Lager 7 923 m²
Tomilino, Russland
Fläche 7 923 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Lyuberts…
$149,995
Lager 1 000 m² in Bolsoe Bunkovo, Russland
Lager 1 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Russland
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1
Lage: Moskau Region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo Dorf, Proletarskaya str., 12 Fläche: 1000 qm…
$10,728
