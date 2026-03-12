Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Mendelejewo
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Mendelejewo, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 7 020 m² in Mendelejewo, Russland
Lager 7 020 m²
Mendelejewo, Russland
Fläche 7 020 m²
Stockwerk 1
Eine beheizte Produktionsanlage der Klasse A wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, d So…
$112,136
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen