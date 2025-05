Grundstück im Hüttendorf "Levada", 30 km vom Pferd im Norden der Region Leningrad



Ort:

Vsevolozhsky Bezirk, 30 km vom CAD

→ Sie können nach St. Petersburg durch Novoprizerskoe Autobahn oder durch die Straße 41K-065 in Richtung des Dorfes Lehtusi.

→ Die soziale Infrastruktur befindet sich 10 Autominuten vom Dorf im Dorf Leskolovo - Einkaufszentren, Cafés, Kindergärten und Schulen, Apotheken und ambulante Kliniken, ein Auto-Service-Center, ein Garten Kindergarten und sogar ein Skatepark.



NATURE:

→ Ein Projekt, in dem die rustikale Frische mit modernen Prinzipien der Landentwicklung kombiniert wird. KP "Levada" befindet sich auf einer malerischen Wiese 30 km von der Ringstraße entfernt.

→ An der Grenze des Dorfes grüner Wald mit einer Vorherrschaft von Fichten und Kiefern



Technik und Infrastruktur:

→ Strom 15 kV

Straßen mit Asphalt Crumb Pflaster

→ Wasserentsorgung und primäres Feuerlöschsystem

→ Eintrittsgruppe und Gästeparkplatz

Form der Geschäftsführung – Partnerschaft der Eigentümer (TSN)



Kaufbedingungen:

→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen

→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für das erste Jahr; bis zu 48 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;

Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche



Garantie:

→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente

→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.





Brauchen Sie eine kleinere oder größere Fläche? Rufen Sie uns jetzt an und wir holen es für Sie von unseren Seiten!

5 Gebäudebereiche in LO

→ Umgebungen von Wäldern und Seen

→ Kauf direkt vom Eigentümer der Website





Mögliche Online-Präsentation

Abschnitt 33. Cadastral-Nummer der Website: 47:07:0120001:2296