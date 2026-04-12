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Lagerräume in Leninsky District, Russland

Widnoje
19
50 immobilienobjekte total found
Lager 1 422 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 422 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 422 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$3,02M
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Lager 750 m² in Leninsky District, Russland
Lager 750 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 750 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einem modernen Industriepark von Light Industrial angebo…
$1,60M
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Lager 1 330 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 330 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 330 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einem modernen Industriepark von Light Industrial angebo…
$2,83M
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Lager 978 m² in Leninsky District, Russland
Lager 978 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 978 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einem modernen Industriepark von Light Industrial angebo…
$23,094
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Lager 2 552 m² in Meserino, Russland
Lager 2 552 m²
Meserino, Russland
Fläche 2 552 m²
Stockwerk 1
Produktion und Lager der Klasse B+ wird zur Miete angeboten Gebiet: 2 552 m2 - General (War…
$32,877
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Lager 6 500 m² in Leninsky District, Russland
Lager 6 500 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 6 500 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$14,65M
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Lager 1 956 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 956 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 956 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$4,16M
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Lager 3 993 m² in Leninsky District, Russland
Lager 3 993 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 3 993 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$94,318
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Lager 643 m² in Leninsky District, Russland
Lager 643 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 643 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einem modernen Industriepark von Light Industrial angebo…
$1,37M
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Lager 4 932 m² in Leninsky District, Russland
Lager 4 932 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 4 932 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$10,48M
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Lager 3 470 m² in Leninsky District, Russland
Lager 3 470 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 3 470 m²
Stockwerk 1
Produktion und Lager der Klasse B+ wird zur Miete angeboten Gebiet: Insgesamt 2,970 m2 Lage…
$58,112
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Lager 978 m² in Leninsky District, Russland
Lager 978 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 978 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einem modernen Industriepark von Light Industrial angebo…
$2,08M
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Lager 2 552 m² in Meserino, Russland
Lager 2 552 m²
Meserino, Russland
Fläche 2 552 m²
Stockwerk 1
Verkauf wird angeboten Produktion und Lager Klasse B+ Gebiet: 2 552 m2 - General (Warmlager…
$4,27M
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Lager 3 183 m² in Leninsky District, Russland
Lager 3 183 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 3 183 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$7,18M
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Lager 3 756 m² in Leninsky District, Russland
Lager 3 756 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 3 756 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$7,98M
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Lager 1 330 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 330 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 330 m²
Stockwerk 1
Der Block wird zur Miete/Verkauf in einem modernen Industriepark von Light Industrial angebo…
$31,401
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Lager 14 065 m² in Leninsky District, Russland
Lager 14 065 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 14 065 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$29,90M
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Lager 10 713 m² in Leninsky District, Russland
Lager 10 713 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 10 713 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$22,77M
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Lager 9 826 m² in Leninsky District, Russland
Lager 9 826 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 9 826 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagereinheit wird in einem modernen Industriepark von Light Industrial…
$20,89M
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Lager 1 494 m² in Gorki, Russland
Lager 1 494 m²
Gorki, Russland
Fläche 1 494 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, d Vidnoye, Dorf Gorki, ter Kashirs…
$3,08M
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Lager 7 000 m² in Leninsky District, Russland
Lager 7 000 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 3
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 19.000 m…
$152,192
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Lager 19 422 m² in Gorki, Russland
Lager 19 422 m²
Gorki, Russland
Fläche 19 422 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, d Vidnoye, Dorf Gorki, ter Kashirs…
$40,03M
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Lager 33 618 m² in Widnoje, Russland
Lager 33 618 m²
Widnoje, Russland
Fläche 33 618 m²
Stockwerk 1
ID: w8838 Industrie- und Lagerkomplex. Derzeit wird die Anlage zur Herstellung von weichen u…
$26,27M
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Lager 15 480 m² in Leninsky District, Russland
Lager 15 480 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 15 480 m²
Stockwerk 3
Klasse A beheiztes Lager zur Miete Lager von 2000 m2 Technische Daten: - Gesamtfläche: 38.…
$336,562
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Lager 2 988 m² in Gorki, Russland
Lager 2 988 m²
Gorki, Russland
Fläche 2 988 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, d Vidnoye, Dorf Gorki, ter Kashirs…
$6,16M
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Lager 1 360 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 360 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 360 m²
Stockwerk 1
Produktions- und Lagerbereiche des Light Industrial-Formats werden zum Verkauf angeboten. La…
$2,78M
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Lager 1 750 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 750 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 750 m²
Stockwerk 3
Mieten Geräumiges und warmes Lager zur Miete! Gesamtfläche: 4750 m2. Deckenhöhe: 7,5 Meter.…
$38,048
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Lager 2 000 m² in Leninsky District, Russland
Lager 2 000 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Fläche: 2000 Quadratmeter Heizung: Gas. Lagerung: Mehrtemperatur (Sie können Produkte, Produ…
$33,495
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Lager 3 479 m² in Leninsky District, Russland
Lager 3 479 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 3 479 m²
Stockwerk 1
ID: w11725 Produktions- und Lagerstätten des Light Industrial-Formats werden zum Verkauf ang…
$7,11M
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Lager 7 470 m² in Gorki, Russland
Lager 7 470 m²
Gorki, Russland
Fläche 7 470 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskau Region, d Vidnoye, Dorf Gorki, ter Kashirs…
$15,40M
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Eigenschaftstypen in Leninsky District

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