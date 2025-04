Selenogorsk, Russland

UNTIL THE END of MARCH, THE PROMOTION OFFERS A DISCOUNT ON APARTMENTS FROM 5 bis 15% + A STORAGE ROOM AS A GIFT!INVESTITIONSPRICE INCREASE - 20% !!!Das Studioprojekt Intercolumnium besteht aus 14 vierstöckigen Gebäuden, die mit Stein- und monolithischer Bautechnik gebaut werden.Die Fassaden …