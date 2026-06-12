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Lagerräume in Krasnoarmeisk, Russland

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2 immobilienobjekte total found
Lager 12 309 m² in Krasnoarmeisk, Russland
Lager 12 309 m²
Krasnoarmeisk, Russland
Fläche 12 309 m²
Stockwerk 1
Historisches Backsteingebäude mit jahrhundertealter Industriearchitektur, umfangreicher Inne…
$6,67M
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Lager 12 309 m² in Krasnoarmeisk, Russland
Lager 12 309 m²
Krasnoarmeisk, Russland
Fläche 12 309 m²
Stockwerk 1
Historisches Backsteingebäude mit jahrhundertealter Industriearchitektur, umfangreicher Inne…
$62,521
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