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Lagerräume in Kotelniki, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Lager 14 710 m² in Kotelniki, Russland
Lager 14 710 m²
Kotelniki, Russland
Fläche 14 710 m²
Stockwerk 1
F-A: Klasse Ein Lagerbereich wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Kotelniki, 4 km von Moskau …
$316,183
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