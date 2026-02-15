Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Klopickoe selskoe poselenie, Russland

Gewerbefläche 4 113 m² in Sumino, Russland
Gewerbefläche 4 113 m²
Sumino, Russland
Fläche 4 113 m²
Stockwerk 1/1
Artikel 91430697. Angebot zum Verkauf Immobilienkomplex im Dorf Sumino, bestehend aus mehrer…
$259,745
Gewerbefläche 3 926 m² in Sumino, Russland
Gewerbefläche 3 926 m²
Sumino, Russland
Fläche 3 926 m²
Stockwerk 1/1
Art. 90423798 Der Komplex von Lagern auf dem Schleier Grundstück mit cadastral Nummer: 47:22…
$259,745
Gewerbefläche 672 m² in Klopickoe selskoe poselenie, Russland
Gewerbefläche 672 m²
Klopickoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 672 m²
Stockwerk 1/1
Art. 91431422. Ein Lagerhaus auf landwirtschaftlichen Flächen wird zum Verkauf angeboten, zu…
$25,974
Gewerbefläche 4 625 m² in Klopickoe selskoe poselenie, Russland
Gewerbefläche 4 625 m²
Klopickoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 4 625 m²
Stockwerk 1/1
Art. 90846368 Verkauf Produktions- und Lagerkomplex auf einem Grundstück von 2,2 Hektar Len…
$272,732
Gewerbefläche 1 417 m² in Sumino, Russland
Gewerbefläche 1 417 m²
Sumino, Russland
Fläche 1 417 m²
Stockwerk 1/1
Art. 88040843 Ein separates Gebäude (NEO) auf einem Grundstück von 1,22 Hektar (separate cad…
$209,876
Gewerbefläche 800 m² in Sumino, Russland
Gewerbefläche 800 m²
Sumino, Russland
Fläche 800 m²
Stockwerk 2/2
Art. 88043180. Verwaltungsgebäude 799 m2 auf einem Grundstück von 1290 m2. Land der menschli…
$234,567
Gewerbefläche 497 m² in Wolossowo, Russland
Gewerbefläche 497 m²
Wolossowo, Russland
Fläche 497 m²
Stockwerk 1/1
Art. 88041667 Ein separates Lagergebäude mit einem guten Asphalteingang zum Entladen und Man…
$80,247
Gewerbefläche 509 m² in Sumino, Russland
Gewerbefläche 509 m²
Sumino, Russland
Fläche 509 m²
Stockwerk 1/1
Art. 90841611 Das Lagerhaus befindet sich in einem ausgezeichneten Arbeitszustand, das zuvor…
$96,774
Gewerbefläche 24 200 m² in Sumino, Russland
Gewerbefläche 24 200 m²
Sumino, Russland
Fläche 24 200 m²
Stockwerk 1/1
Art. 88038008 Der Immobilienkomplex besteht aus zwei landwirtschaftlichen Grundstücken, für …
$333,332
