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Cottages in Oblast Kaluga, Russland

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Ferienhaus in Sovhoz Pobeda, Russland
Ferienhaus
Sovhoz Pobeda, Russland
Fläche 43 m²
Objektnummer: 1086 Vorbereitetes Haus mit einem 15 Hektar großen Grundstück neben Wald und S…
$105,358
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Ferienhaus in Sovhoz Pobeda, Russland
Ferienhaus
Sovhoz Pobeda, Russland
Fläche 43 m²
Objektnummer: 1005. Vorbereitetes Haus mit einem Grundstück von 15 Hektar neben einem Wald u…
$99,472
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Ferienhaus in Sovhoz Pobeda, Russland
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Sovhoz Pobeda, Russland
Fläche 43 m²
Objektnummer: 1005. Vorbereitetes Haus mit einem Grundstück von 15 Hektar neben einem Wald u…
$99,472
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