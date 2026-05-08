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Langfristige Miete von Büros in Oblast Kaliningrad, Russland

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7 immobilienobjekte total found
Büro 132 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 132 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 132 m²
Platzierung unter dem Büro auf der Epronovskaya Straße, 1. Kabinettsystem von 6 Schränken, e…
$2,011
pro Monat
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Büro 29 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 29 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 29 m²
Bürofläche 29 qm an der Mira Avenue. Der Raum befindet sich in einem nicht ansässigen Dreige…
$387
pro Monat
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Büro 45 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 45 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 45 m²
Exklusives Angebot im Zentrum der Stadt! Wir bieten Ihnen ein kostenloses Zimmer im Verwaltu…
$596
pro Monat
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Büro 81 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 81 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 81 m²
Verspricht 68 qm mit einem separaten Eingang auf Dobrolyubova Straße, Landmark Krasnoselskay…
$536
pro Monat
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Büro 204 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 204 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 204 m²
Platzierung unter dem Büro auf der Epronovskaya Straße, 1. Kabinettsystem 8 Schränke, einsch…
$3,103
pro Monat
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Büro 150 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 150 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 150 m²
Freier Raum mit separatem Eingang. Viele Fenster. Geeignet für jede Art von Aktivität. Decke…
$129,141
pro Monat
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Büro 155 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 155 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 155 m²
Bieten Sie Ihren Preis für das Zimmer auf der Straße Jubilee 6. Die Fläche beträgt 152,6 m2.…
$2,517
pro Monat
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