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Büroräumen in Oblast Kaliningrad, Russland

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11 immobilienobjekte total found
Büro 112 m² in Sowetsk, Russland
Büro 112 m²
Sowetsk, Russland
Fläche 112 m²
Zu verkaufen ist ein zweistöckiges Gebäude mit einer Fläche von 112,4 qm, auf einem Grundstü…
$156,293
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Büro 140 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 140 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 140 m²
Freier Raum (offener Raum) mit separatem Eingang. Eine große Anzahl von Fenstern. Passt zu j…
$120,531
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Büro 284 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 284 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 284 m²
Haus zum Verkauf, an der Adresse Gagarina Straße, 86 G Das Anwesen und das Haus gehören. Ca…
$331,130
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Büro 155 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 155 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 155 m²
Bieten Sie Ihren Preis für das Zimmer auf der Straße Jubilee 6. Die Fläche beträgt 152,6 m2.…
$223,844
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Büro 101 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 101 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 101 m²
Ich werde das Büro von st verkaufen. Dobroyubova 48. 101.1 sq.m. Separater Eingang. Elektris…
$66,955
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Büro 472 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 472 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 472 m²
Wir präsentieren Ihnen ein Freigelände in Rybnaya Derevnya. Dieses Objekt ist in der Sonderv…
$1,52M
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Büro 81 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 81 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 81 m²
Bürofläche von 68 Quadratmetern mit separatem Eingang zur Dobrolyubova orr Krasnoselskaya St…
$53,643
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Büro 44 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 44 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 44 m²
Zu verkaufen ist ein heller und geräumiger Geschäftsraum von 44 Quadratmetern, im Stadtzentr…
$64,107
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Büro 178 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 178 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 178 m²
Prämissen st. Chkalova, 24 unter dem Büro von 178 Quadratmetern. mit separatem Eingang. 7 Zi…
$251,659
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Büro 30 m² in Kaliningrad, Russland
Büro 30 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 30 m²
Ich verkaufe Bürofläche in BC "Panorama" mit einer Fläche von 30 m2. Ausgezeichnete Lage, Pa…
$42,385
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Büro 378 m² in Guryevsky District, Russland
Büro 378 m²
Guryevsky District, Russland
Fläche 378 m²
Bürofläche auf der Straße. Dzerzhinsky, 246 orr.Big District. Das Zimmer befindet sich im Ge…
$51,656
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