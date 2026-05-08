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Wohnungen am See in Oblast Kaliningrad, Russland

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Rauschen
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Selenogradsk
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Baltijsk
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Gurjewsk
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Rauschen, Russland
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Wohnung
Rauschen, Russland
Fläche 53 m²
Wir bieten Ihnen eine Wohnung im Zentrum von Svetlogorsk mit Blick auf den See "Quiet" nur 1…
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Eigenschaftstypen in Oblast Kaliningrad

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Oblast Kaliningrad, Russland

mit Garten
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Günstige
Luxuriös
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