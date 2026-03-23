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Lagerräume in Dserschinski, Russland

2 immobilienobjekte total found
Lager 8 600 m² in Dserschinski, Russland
Lager 8 600 m²
Dserschinski, Russland
Fläche 8 600 m²
Stockwerk 1
Das Warehouse-Komplex der Klasse "B" liegt 500 Meter von der Moskauer Ringstraße bei Dzerzhi…
$120,625
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Lager 10 900 m² in Dserschinski, Russland
Lager 10 900 m²
Dserschinski, Russland
Fläche 10 900 m²
Stockwerk 1
Last 6 Tonnen/m2. Säulengitter 6-12-24. 2 Laderaumaufzüge (GP 2 t.) 20 Tore (9 gerade, 11 mi…
$180,087
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