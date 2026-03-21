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Lagerräume in Domodedovsky District, Russland

Domodedowo
23
41 immobilienobjekt total found
Lager 9 820 m² in Domodedowo, Russland
Lager 9 820 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 9 820 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie eine moderne beheizte Lagerklasse "A" Wir bieten eine hochwertige beheizte Lager…
$142,486
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Lager 19 640 m² in Domodedowo, Russland
Lager 19 640 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 19 640 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 19,640 m…
$284,972
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Lager 13 390 m² in Domodedowo, Russland
Lager 13 390 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 13 390 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$173,821
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Lager 16 441 m² in Domodedowo, Russland
Lager 16 441 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 16 441 m²
Stockwerk 1
Lagerkomplex mit einer Gesamtfläche von 16,441,2 qm, mit Abmessungen in den Extremachsen: 21…
$25,49M
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Lager 9 026 m² in Domodedowo, Russland
Lager 9 026 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 9 026 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Region Moskau, d Domodedovo…
$149,126
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Lager 9 466 m² in Domodedovsky District, Russland
Lager 9 466 m²
Domodedovsky District, Russland
Fläche 9 466 m²
Stockwerk 1
Baufläche: 9 466m2. Bereich: 1,152 m2. Produktionsteil: 972 m2. Bürofläche: 180 m2. Dock Gat…
$10,44M
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Lager 1 427 m² in Domodedovsky District, Russland
Lager 1 427 m²
Domodedovsky District, Russland
Fläche 1 427 m²
Stockwerk 1
Vermietung von Produktions- und Lagerstätten Lage: Region Moskau, Stadtteil Domodedovo, Ent…
$16,564
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Lager 2 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 2 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse B+. Moskau Region, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter …
$25,150
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Lager 2 880 m² in Zabolote, Russland
Lager 2 880 m²
Zabolote, Russland
Fläche 2 880 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Domodedovo, Zabolotye Dorf, 101, 1…
$55,300
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Lager 1 970 m² in Domodedowo, Russland
Lager 1 970 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 1 970 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, d Domodedovo, mkr Severny, Logistical st…
$29,728
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Lager 1 440 m² in Zabolote, Russland
Lager 1 440 m²
Zabolote, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Domodedovo, Zabolotye Dorf, 101,…
$2,46M
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Lager 4 800 m² in Domodedowo, Russland
Lager 4 800 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 4 800 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse B+. Moskau Region, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter …
$60,361
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Lager 864 m² in Zabolote, Russland
Lager 864 m²
Zabolote, Russland
Fläche 864 m²
Stockwerk 1
Light Industrial – Vermietung von Produktionsstätten Wir bieten isolierte Räumlichkeiten mi…
$16,590
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Lager 9 820 m² in Domodedowo, Russland
Lager 9 820 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 9 820 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 9820 m2,…
$142,486
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Lager 940 m² in Domodedowo, Russland
Lager 940 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 940 m²
Stockwerk 1
Professionelles Lager der Klasse Ein verantwortliches Lager in Domodedovo. Vorteile der Lage…
$13,094
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Lager 1 440 m² in Zabolote, Russland
Lager 1 440 m²
Zabolote, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Domodedovo, Zabolotye Dorf, 101, 1…
$27,650
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Lager 1 500 m² in Rastunovo, Russland
Lager 1 500 m²
Rastunovo, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Betonboden mit topping Antipyl Tor unter Eurofur (0-Ebene) Heizung (Strom-Vulkane), Wasser, …
$17,412
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Lager 50 000 m² in Krasnyj Put, Russland
Lager 50 000 m²
Krasnyj Put, Russland
Fläche 50 000 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, d Domodedo…
$708,077
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Lager 6 000 m² in Rastunovo, Russland
Lager 6 000 m²
Rastunovo, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
Betonboden mit topping Antipyl Tor unter Eurofur (0-Ebene) Heizung (Strom-Vulkane), Wasser, …
$69,647
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Lager 10 026 m² in Domodedowo, Russland
Lager 10 026 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 10 026 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, d Domodedovo, mkr White Stolby, Lermonto…
$159,731
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Lager 54 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 54 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 54 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$700,996
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Lager 7 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 7 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskau Region, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter Tricol…
$101,568
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Lager 3 000 m² in Rastunovo, Russland
Lager 3 000 m²
Rastunovo, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Betonboden mit topping Antipyl Tor unter Eurofur (0-Ebene) Heizung (Strom-Vulkane), Wasser, …
$34,823
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Lager 1 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 1 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1
Warehouse 1 440 m2 der Klasse B vom Eigentümer In der Nähe der Autobahn Kashirskoye, 30 km …
$11,608
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Lager 2 900 m² in Domodedovsky District, Russland
Lager 2 900 m²
Domodedovsky District, Russland
Fläche 2 900 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskau Region, d Domodedovo, mkr Barybino,…
$25,247
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Lager 625 m² in Domodedowo, Russland
Lager 625 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 625 m²
Stockwerk 1
Professionelles Lager der Klasse Ein verantwortliches Lager in Domodedovo. Vorteile der Lage…
$8,706
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Lager 2 500 m² in Domodedovsky District, Russland
Lager 2 500 m²
Domodedovsky District, Russland
Fläche 2 500 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Domodedovo…
$32,647
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Lager 27 500 m² in Krasnyj Put, Russland
Lager 27 500 m²
Krasnyj Put, Russland
Fläche 27 500 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, d Domodedo…
$389,442
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Lager 100 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 100 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$1,36M
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Lager 19 640 m² in Domodedowo, Russland
Lager 19 640 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 19 640 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie eine moderne beheizte Lagerklasse "A" Wir bieten eine hochwertige beheizte Lager…
$284,972
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