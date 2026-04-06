Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Dolgoprudny
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Dolgoprudny, Russland

2 immobilienobjekte total found
Lager 2 640 m² in Dolgoprudny, Russland
Lager 2 640 m²
Dolgoprudny, Russland
Fläche 2 640 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, d Dolgoprudny, Likhachevsky Passage, d…
$57,465
Eine Anfrage stellen
Lager 1 500 m² in Dolgoprudny, Russland
Lager 1 500 m²
Dolgoprudny, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein Lager der Klasse "A", auf dem Gebiet des Büro- und Lagerkomplexes im Norden d…
$26,120
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen