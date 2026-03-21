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Lagerräume in Dmitrovsky District, Russland

gewerbeimmobilien
49
48 immobilienobjekte total found
Lager 38 000 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 38 000 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 38 000 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück von 3.8 Hektar wird zum Verkauf angeboten. Standort: MO, Dmitrov, S. Bely Ras…
$1,61M
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Lager 3 550 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 3 550 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 3 550 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Dmitrov, Bely Rast Dorf, 16…
$49,449
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Lager 3 965 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 3 965 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 3 965 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, Rive…
$5,62M
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Lager 1 570 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 1 570 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 1 570 m²
Stockwerk 1
Light Industrial - Produktions- und Lagerkomplexe Wir bieten isolierte Räumlichkeiten mit s…
$2,55M
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Lager 25 044 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 25 044 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 25 044 m²
Stockwerk 1
Zur Miete Lagerkomplexklasse "A". Das Lager befindet sich auf der ersten Linie der Autobahn…
$310,328
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Lager 16 489 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 16 489 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 16 489 m²
Stockwerk 1
ID: w11947 Ein freistehender Lagerkomplex der Klasse "A" wird zur Miete angeboten. Lage: Reg…
$262,698
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Lager 1 307 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 1 307 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 1 307 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, Rive…
$1,85M
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Lager 6 257 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 6 257 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 6 257 m²
Stockwerk 1
Light Industrial - Produktions- und Lagerkomplexe Wir bieten isolierte Räumlichkeiten mit s…
$11,62M
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Lager 5 481 m² in poselok sovhoza Ostankino, Russland
Lager 5 481 m²
poselok sovhoza Ostankino, Russland
Fläche 5 481 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Dmitrov, das Dorf der Staatsfarm "Osta…
$92,496
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Lager 4 868 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 4 868 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 4 868 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, River …
$84,769
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Lager 28 713 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 28 713 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 28 713 m²
Stockwerk 1
Light Industrial - Produktions- und Lagerkomplexe Wir bieten isolierte Räumlichkeiten mit s…
$46,66M
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Lager 870 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 870 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 870 m²
Stockwerk 1
Produktions- und Lagerstätten von Light Industrial Format werden zum Verkauf angeboten. Lage…
$1,32M
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Lager 35 276 m² in poselok sovhoza Ostankino, Russland
Lager 35 276 m²
poselok sovhoza Ostankino, Russland
Fläche 35 276 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein Lagerbereich wird zur Miete angeboten. Die Gesamtfläche beträgt 35,276 m2. Von ih…
$595,312
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Lager 3 019 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 3 019 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 3 019 m²
Stockwerk 1
Light Industrial - Produktions- und Lagerkomplexe Wir bieten isolierte Räumlichkeiten mit s…
$5,61M
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Lager 100 000 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 100 000 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück von 11.1 Hektar wird zum Verkauf angeboten. Standort: MO, Dmitrov, S. Bely Ra…
$4,72M
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Lager 36 824 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 36 824 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 36 824 m²
Stockwerk 1
ID: w11949 Klasse "A" Lagerkomplex wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Dmitrovsky…
$586,670
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Lager 55 000 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 55 000 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 55 000 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück von 5,5 Hektar wird zum Verkauf angeboten. Standort: MO, Dmitrov, S. Bely Ras…
$2,34M
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Lager 72 000 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 72 000 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 72 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse C offene Fläche ist zur Miete angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Zaramenye Dorf, …
$50,146
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Lager 1 570 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 1 570 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 1 570 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, River …
$27,343
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Lager 965 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 965 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 965 m²
Stockwerk 1
Light Industrial - Produktions- und Lagerkomplexe Wir bieten isolierte Räumlichkeiten mit s…
$1,57M
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Lager 820 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 820 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 820 m²
Stockwerk 1
Light Industrial - Produktions- und Lagerkomplexe Wir bieten isolierte Räumlichkeiten mit s…
$1,33M
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Lager 24 661 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 24 661 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 24 661 m²
Stockwerk 1
Zur Miete Lagerkomplexklasse "A". Das Lager befindet sich auf der ersten Linie der Autobahn…
$305,583
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Lager 72 000 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 72 000 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 72 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse C offene Fläche wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Zaramenye Dor…
$4,18M
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Lager 15 767 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 15 767 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 15 767 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, River …
$274,537
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Lager 15 767 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 15 767 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 15 767 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, Rive…
$25,62M
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Lager 100 000 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 100 000 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück von 22.9 Hektar wird zum Verkauf angeboten. Standort: MO, Dmitrov, S. Bely Ra…
$9,73M
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Lager 6 502 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 6 502 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 6 502 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, River …
$113,214
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Lager 80 000 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 80 000 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 80 000 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück von 8 Hektar wird zum Verkauf angeboten. Standort: MO, Dmitrov, S. Bely Rast.…
$3,40M
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Lager 95 000 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 95 000 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 95 000 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück von 9.5 Hektar wird zum Verkauf angeboten. Standort: MO, Dmitrov, S. Bely Ras…
$4,04M
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Lager 820 m² in Spas Kamenka, Russland
Lager 820 m²
Spas Kamenka, Russland
Fläche 820 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Dmitrov, Spas-Kamenka Dorf, River …
$14,276
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