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Lagerräume in Bronnizy, Russland

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2 immobilienobjekte total found
Lager 7 800 m² in Bronnizy, Russland
Lager 7 800 m²
Bronnizy, Russland
Fläche 7 800 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse B Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 7800 m2, e…
$132,367
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Lager 7 800 m² in Bronnizy, Russland
Lager 7 800 m²
Bronnizy, Russland
Fläche 7 800 m²
Stockwerk 1
Wir bieten eine Lagerfläche von 7800 m2. Es gibt Büroräume - 864 m2. Die Höhe der Decke betr…
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