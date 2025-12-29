Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Russland
  3. Bolseluckoe selskoe poselenie
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Bolseluckoe selskoe poselenie, Russland

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 39 643 m² in Bolseluckoe selskoe poselenie, Russland
Gewerbefläche 39 643 m²
Bolseluckoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 39 643 m²
Stockwerk 1/1
Art. 5108001 Der Industrielagerkomplex Phosphorit befindet sich 12 km von Kingisepp in Richt…
$6,35M
Gewerbefläche 39 643 m² in Bolseluckoe selskoe poselenie, Russland
Gewerbefläche 39 643 m²
Bolseluckoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 39 643 m²
Stockwerk 2/2
Art. 5108001 zu verkaufen oder zu vermieten, ganz oder in Aktien: Mangan-Konzentrat-Produkti…
$6,33M
