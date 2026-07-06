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Wohnungen in Bijsk, Russland

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Wohnung 2 zimmer in Bijsk, Russland
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Bijsk, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/1
Schöne Wohnung in einer großen Stadt und Bezirk.Biysk liegt in den Tiefen des Altai-Territor…
$97,379
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