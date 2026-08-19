Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Wohnimmobilien
  4. Villa

Villen in Rumänien

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Bukarest, Rumänien
Villa 5 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Etagenzahl 1
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Bukarest, Rumänien
Villa 5 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 425 m²
Etagenzahl 2
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rumänien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen