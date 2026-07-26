Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Garantiertes Einkommen für die Bauzeit!
Investition in ein Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham Garden in der Nähe vom Flughafen Henri Coandă
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Ein Hotelzimmer in Wyndham Garden (Bukarest) ist eine Lösung für diejenigen, die Rentabilität erzielen und die Privilegien des Eigentümers genießen möchten. Das Hotel 4* befindet sich nur 150 Meter vom internationalen Flughafen Henri Coandă entfernt, der eine stabile Nachfrage garantiert: Der Passagierverkehr am Flughafen übersteigt 17 Millionen Menschen pro Jahr. Zum Zentrum von Bukarest - 20-25 Minuten mit dem Auto.
Zimmerfonds: Standard und Suite
Das Hotel verfügt über 276 Zimmer in zwei Kategorien:
Jedes Zimmer ist mit einem Schwerpunkt auf Komfort und Funktionalität gestaltet:
Akustischer Komfort wird durch mehrschichtige Fenster mit schalldämpfender Folie, Wände mit erhöhtem Schallabsorptionskoeffizienten und vibrationsisolierenden Materialien erreicht - Außengeräusche sind in den Räumen auch während der Spitzenlaststunden des Flughafens nicht hörbar.
Kaufoptionen und Rentabilität
Standard:
Suite:
Verfügbare Anlagen:
Garantierte Rentabilität für die Bauzeit:
Zinsen werden auf den in den ersten 6 Monaten gezahlten Betrag erhoben.
Zusätzliche Rabatte und Privilegien
Privilegien für Eigentümer:
Infrastruktur und Merkmale des Projekts
Das Hotel besteht aus zwei Gebäuden:
Im Hoheitsgebiet:
Internationales Hotelmarkenmanagement: Einhaltung globaler Netzwerkstandards.
Das Datum der Lieferung des Objekts ist Juli 2027.
Wyndham Garden - Rumänien | Bukarest
Das Format ist für mehrere Szenarien optimal:
Aufgrund der Lage in der Nähe des Flughafens und der entwickelten Infrastruktur bleibt die Nachfrage nach Unterkünften das ganze Jahr über hoch - dies schafft eine stabile Last und Rentabilität für die Eigentümer.
Wenn Sie in Hotelimmobilien in Rumänien investieren möchten, bietet Wyndham Garden in Bukarest eine Kombination aus Rentabilität, Rabatten, Ratenzahlungen und echten Privilegien für Eigentümer - abhängig von einem stabilen Passagierfluss und einer erkennbaren Marke.