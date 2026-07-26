Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Garantiertes Einkommen für die Bauzeit!

Investition in ein Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham Garden in der Nähe vom Flughafen Henri Coandă

Suchen Sie nach einer zuverlässigen Immobilieninvestitionsoption mit einem projizierten Einkommen?

Ein Hotelzimmer in Wyndham Garden (Bukarest) ist eine Lösung für diejenigen, die Rentabilität erzielen und die Privilegien des Eigentümers genießen möchten. Das Hotel 4* befindet sich nur 150 Meter vom internationalen Flughafen Henri Coandă entfernt, der eine stabile Nachfrage garantiert: Der Passagierverkehr am Flughafen übersteigt 17 Millionen Menschen pro Jahr. Zum Zentrum von Bukarest - 20-25 Minuten mit dem Auto.

Zimmerfonds: Standard und Suite

Das Hotel verfügt über 276 Zimmer in zwei Kategorien:

Standard (25 m2, bis zu 2 Gäste) - 204 Zimmer.

Suite (30 m2, bis zu 4 Personen) - 72 Zimmer.

Jedes Zimmer ist mit einem Schwerpunkt auf Komfort und Funktionalität gestaltet:

Professionelle Schalldämmung (Geräuschabsorptionsgrad 25-30 dB)

Moderne Dekoration und ergonomische Möbel

Smart TV, Klimaanlage, Arbeitsbereich

Highspeed Wi-Fi

Akustischer Komfort wird durch mehrschichtige Fenster mit schalldämpfender Folie, Wände mit erhöhtem Schallabsorptionskoeffizienten und vibrationsisolierenden Materialien erreicht - Außengeräusche sind in den Räumen auch während der Spitzenlaststunden des Flughafens nicht hörbar.

Kaufoptionen und Rentabilität

Standard:

Vollzahl: 200.000 € → mit 100% Zahlungspreis 194.000 € (Rabatt 3%, Einsparungen 6.000 €).

1/2 Zimmer: 100.000 € (50% sofort, 50% nach einem Jahr).

1/4 Zimmer: 47.000 € (100% Zahlung).

Suite:

Vollständige Anzahl: 240.000 € → mit 100% Zahlungspreis 215.000 € (Rabatt 10%, Einsparungen 25.000 €).

1/2 Zimmer: 120.000 € (50% sofort, 50% nach einem Jahr).

1/4 Zimmer: 60.000 € (100% Zahlung).

Verfügbare Anlagen:

35% – Anzahlung;

55% – gleiche monatliche Zahlungen;

10%, wenn Sie Ihre Schlüssel erhalten.

Garantierte Rentabilität für die Bauzeit:

Standard - 6% pro Jahr;

Suite - 7% pro Jahr.

Zinsen werden auf den in den ersten 6 Monaten gezahlten Betrag erhoben.

Zusätzliche Rabatte und Privilegien

Bei 100% voller Bezahlung des vollen Zimmers - Rabatt 3%

Beim Kauf von 2 vollen Zimmern - zusätzliche 2%

Beim Kauf von 3 vollen Zimmern - zusätzliche 3%

Privilegien für Eigentümer:

Volles Zimmer - 14 freie Tage Hotelaufenthalt pro Jahr.

1/2 Zimmer – 7 freie Tage pro Jahr (unabhängig von der Kategorie).

1/4 Zimmer - keine kostenlose Unterkunft Privilegien zur Verfügung gestellt.

Infrastruktur und Merkmale des Projekts

Das Hotel besteht aus zwei Gebäuden:

Gebäude A (3 Stockwerke) - VERKAUFT

Gebäude B (2 Etagen)

Gesamtfläche: 13.570 m2

Im Hoheitsgebiet:

Lobby und Empfang 24/7;

Restaurant und Café;

SPA-Zone und Fitnessraum;

4 Besprechungsräume, Konferenzraum;

2 Kinderzimmer;

105 Parkplätze.

Vorteile von Standort und Perspektiven

150 Meter zu den Flughafen-Terminals - maximale Nähe zum Passagierverkehr.

Einfacher Zugang zu den Geschäftsvierteln von Bukarest.

In der Nähe sind große Infrastruktur und Verkehrsknotenpunkte.

Internationales Hotelmarkenmanagement: Einhaltung globaler Netzwerkstandards.

Das Datum der Lieferung des Objekts ist Juli 2027.

Wyndham Garden - Rumänien | Bukarest

Das Format ist für mehrere Szenarien optimal:

Transitpassagiere und Reisende

Geschäftsreisen und Unternehmensgruppen

Familienreisen

Kurz- und langfristige Aufenthalte

Aufgrund der Lage in der Nähe des Flughafens und der entwickelten Infrastruktur bleibt die Nachfrage nach Unterkünften das ganze Jahr über hoch - dies schafft eine stabile Last und Rentabilität für die Eigentümer.



Wenn Sie in Hotelimmobilien in Rumänien investieren möchten, bietet Wyndham Garden in Bukarest eine Kombination aus Rentabilität, Rabatten, Ratenzahlungen und echten Privilegien für Eigentümer - abhängig von einem stabilen Passagierfluss und einer erkennbaren Marke.