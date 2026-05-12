  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Einwanderungsprogramme
  4. Staatsangehörigkeit in Rumänien

Staatsangehörigkeit in Rumänien

Rumänien Rumänien
Erhaltsfrist: von 4 monate
Kosten: von
$100,000
;
Staatsangehörigkeit in Rumänien
Staatsangehörigkeit
Eine Anfrage hinterlassen

Über das Einwanderungsprogramm

Программа

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 4 monate
Kosten
Kosten
von
$100,000
Dauer
Dauer
6 monate
Sie sehen gerade
Staatsangehörigkeit in Rumänien
Rumänien Rumänien
von
$100,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Reichen Sie Ihren Antrag bei einem Einwanderungsberater ein
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Einwanderungsprogramme
Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Slowenien
Niederlassungserlaubnis in Slowenien
Slowenien Slowenien
von
$1,570
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 2 monate
Das optimale Schema wird ausgewählt und es wird bis zum Moment des Erhalts von Dokumenten vollständig unterstützt. Es enthält die Ausführung aller Dokumente, in Fällen und deren Einreichung bei staatlichen Stellen, eine Option online ohne Ihre persönliche Präsenz
Einwanderungsberater
NovusPro
Eine Anfrage stellen