Staatsangehörigkeit in Rumänien

Über das Einwanderungsprogramm

Die rumänische Staatsbürgerschaft gilt zu Recht als eine der günstigsten Möglichkeiten, Bürger der Europäischen Union zu werden. Damit können Sie überall in Europa legal leben, studieren und arbeiten, ohne Visum in 170 Länder reisen und ein E-2-Investitionsvisum für die USA beantragen. Ihre Kinder können sich um ein Stipendium bewerben oder ein Stipendium erhalten Stipendium für ein Studium in anderen EU-Ländern.

Grundlagen für den Empfang:

Rückführung.

Dies ist der schnellste Weg, die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das Programm richtet sich an diejenigen, die eine historische Bindung zu Rumänien haben. In diesem Fall ist weder vor noch nach Erhalt der Staatsbürgerschaft ein Wohnsitz im Land erforderlich.