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Wohnungen in Ilfov, Rumänien

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Studio 1 zimmer in Otopeni, Rumänien
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Studio 1 zimmer
Otopeni, Rumänien
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/4
Die Wohnungen werden im Flughafen Wyndham Garden Bukarest (Bucharest, Rumänien) verkauft.Dir…
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