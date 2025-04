Mit 137.000-140.000 Euro können Sie in Immobilien in Katar investieren: Dieser Betrag kostet ein kleines Studio mit einer Fläche von 38 qm. Ein kleines Haus mit 71 Quadratmetern in Lusail oder Al Rayyan kann für 230.000-240.000 Euro erworben werden. Im Durchschnitt kostet ein Quadratmeter in einer Wohnung 3.667 Euro, in einem Haus — etwas teurer — 4.300 Euro.