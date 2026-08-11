Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Katar
Welche Vorteile bieten neue Gebäude in Katar?
Alle neuen Wohnungen in diesem Land zeichnen sich durch hervorragende technische Eigenschaften aus und ihr Aussehen und ihre Aufteilung entsprechen modernen Standards.
Weitere Vorteile sind:
Weitere Vorteile sind:
- Lage an der Küste;
- Möglichkeit, eine Hypothek mit einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren zu erhalten;
- Investitionsattraktivität.
Was sind die beliebtesten Gebiete für Wohnkomplexe in Katar?
Ausländische Staatsbürger können Immobilien nur in 9 Sonderzonen kaufen. Die beliebtesten davon sind die Gebiete von Doha: Al Qasar, Jebel, Al Dafna, Pearl-Qatar sowie Al Rayyan und die neu erbaute Stadt Lusail.
Welche Dokumente muss ein Ausländer einholen, der in Katar Immobilien in Katar vom Bauträger erwerben möchte?
Käufer von Immobilien – Ausländische Staatsbürger müssen lediglich einen ausländischen Reisepass vorlegen.
Wie viel kostet durchschnittlich ein Quadratmeter in Neubauten in Katar?
Die durchschnittlichen Kosten für neue Immobilien liegen bei 3800-4000 Euro pro Quadratmeter. Die Kosten pro Quadratmeter sind in Studios und Apartments etwas niedriger, in Häusern und Villen höher.