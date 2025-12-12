  1. Realting.com
  2. Katar
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Katar

Ar-Rayyan
1
Al Rayyan
1
Wohngebäude Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Wohngebäude Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Al Rayyan, Katar
von
$567,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The northern island of Qetaifan is a seafront for dreaming and relaxing. Luxurious private beach clubs, beaches, clubhouses, first-class boating facilities, boutiques, a water park and a living garden, to name just a few of the island's services. Les Vagues is an elegant building with 1, 2 …
