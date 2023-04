Breslau ist eine der ältesten Städte Polens. Sie liegt auf 12 malerischen Inseln, die durch 112 wunderschöne Brücken miteinander verbunden sind. In den Wohngebäuden spiegeln sich typisch deutsche Architekturmotive, einfache kommunistische Elemente und beliebte zeitgenössische Trends wider. Die Stadt ist ein wichtiges industrielles, historisches, kulturelles und bildungspolitisches Zentrum mit einer gut entwickelten Infrastruktur und komfortablen Lebens-, Studien- und Arbeitsbedingungen.

Vorteile vom Immobilienkauf in Breslau

Es lohnt sich eine Wohnimmobilie in Breslau in Polen aus folgenden Gründen zu kaufen:

günstige Preise;

eine große Auswahl an Wohnungen für jedes Budget;

ein breiter Markt für offene Stellen;

eine große Anzahl von Bildungseinrichtungen;

eine große Anzahl von Einkaufszentren, Unterhaltungsmöglichkeiten, Krankenhäusern, Kliniken und Grünzonen;

historische Orte;

niedrige Kriminalitätsrate.

Im Vergleich zu 2021 ist der Wert der Wohnungen in Breslau um 16% gestiegen. Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, so dass Immobilien hier als attraktive und liquide Kapitalanlage betrachtet werden können.

Es gibt eine Vielzahl von Optionen, die zum Kauf angeboten werden, von günstigen Studios bis hin zu großen Häusern und geräumigen Wohnungen. Neubauten beginnen bei $930 pro Quadratmeter und gehen bis zu $3.500. Der Durchschnittspreis auf dem Sekundärmarkt liegt bei etwa 2.000 Dollar pro Quadratmeter. Der aktuelle Preis hängt von der Lage des Hauses, dem Baujahr, der Qualität der Wohnung und der Infrastruktur ab.

Übersicht aktueller Neubau-Immobilien

Der Kauf von Wohnungen in Neubauten in Breslau ist sowohl für Inländer als auch für Menschen aus anderen Ländern möglich. Eine der beliebtesten Wohnsiedlungen ist Olimpia Port. Es befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums und besteht aus modernen Gebäuden mit 4 bis 6 Stockwerken. Den Kunden werden Wohnungen und Appartements zwischen 37 und 100 m² angeboten, die rund um die Uhr bewacht werden und über eine Tiefgarage verfügen. Die Grünfläche um die Gebäude herum beträgt 6 ha. Im Inneren der Anlage finden Sie alles, was Sie für ein komfortables, ruhiges und sicheres Leben für junge Leute, Paare mit Kindern und ältere Menschen benötigen.

Breslau ist eine komfortable und sichere Stadt mit einem reichen historischen Erbe und allen Attributen einer modernen Metropole. Wählen Sie eine Wohnung im Stadtzentrum, im Wohnviertel oder in den Vororten — es gibt Immobilien für jeden Zweck und jeden Geldbeutel.