Die Woiwodschaft Ermland — Masuren ist eine große Region im Norden Polens. Es besteht aus 21 Kreisen und 116 Gemeinden mit einer Gesamtbevölkerung von etwa 1,5 Millionen Menschen. Das Verwaltungszentrum ist die Stadt Olsztyn. Diese Woiwodschaft ist bekannt für ihre historischen Sehenswürdigkeiten und Badeorte, die viele Touristen aus europäischen Ländern anziehen.

Vorteile vom Kauf einer Immobilie in der Region

Der Kauf einer Immobilie in der Woiwodschaft Ermland — Masuren ist eine Überlegung wert für jeden, der in einer umweltfreundlichen Gegend leben möchte. Dieses Gebiet gilt als die «grüne Lunge Polens» — es beherbergt Dutzende von Wäldern und rund 3.000 Seen, von denen die Masurische Seenplatte die bekannteste ist.

Neben der guten Ökologie können die Käufer mit einer Reihe weiterer Vorteile rechnen:

günstige Wohnungspreise — im Durchschnitt 2-3 Mal billiger als in polnischen Großstädten;

eine gut entwickelte Infrastruktur — alle Dörfer verfügen über Geschäfte, Schulen und andere wichtige soziale Einrichtungen.

Immobilienkauf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Die Provinz Ermland — Masuren bietet Immobilien für jeden Geschmack. In den größeren Kreisen werden Wohnungen in großer Zahl zum Verkauf angeboten. Die Verkäufer verlangen rund 1500-2000 Euro pro Quadratmeter.

In kleineren Städten werden regelmäßig private Häuser und Villen zum Verkauf angeboten. Wohnimmobilien dieser Art in der Woiwodschaft Ermland — Masuren können je nach Zustand und Lage für 1000-3000 EUR pro Quadratmeter erworben werden. Die teuersten Immobilien befinden sich in der Seenähe.

Die besten Orte für einen Immobilienkauf

In der Woiwodschaft Ermlan — Masuren sind bei den Käufern Olsztyn und Elbląg sehr beliebt. Das sind die größten Städte der Region, die über die notwendige Infrastruktur verfügen. Hier kann man nicht nur eine komfortable Wohnung kaufen, sondern auch einen guten Arbeitsplatz finden.

Außerdem sind solche Städte wie Ilava und Giżycko eine Erwähnung wert. Es handelt sich um malerische Orte in der Nähe von Seen und Wäldern, die sich für diejenigen eignen, die an einem ruhigen Ort weit weg vom Lärm der Stadt leben möchten.

Die Woiwodschaft Ermland- Masuren ist ein gemütlicher Ort auf der polnischen Landkarte. Die Gegend ist für ihre schöne Natur und ihre ruhige Atmosphäre berühmt. Auf dem Portal REALTING können Sie die zum Verkauf stehenden Immobilien in diesem Gebiet ansehen.