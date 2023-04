Posen ist eine polnische Großstadt mit über 500.000 Einwohnern. Sie liegt im westlichen Teil des Landes am malerischen Fluss Warta. Die Stadt ist bei Touristen für ihre zahlreichen Museen, Kathedralen und Restaurants bekannt. Posen beherbergt außerdem 27 renommierte Universitäten, die Studenten aus aller Welt anziehen.

Vorteile vom Immobilienkauf

Es gibt eine Reihe von Gründen, die für den Kauf einer Wohnimmobilie in Posen sprechen:

der Wert der lokalen Immobilien steigt jedes Jahr um durchschnittlich 10%, so dass man bei Bedarf diese mit Gewinn weiterverkaufen kann;

Posen, wie auch andere Städte des Landes, hat eine stabile politische und wirtschaftliche Lage;

Günstige Preise für Lebensmittel und Nebenkosten;

hohe Nachfrage nach Mietwohnungen bei Einheimischen und Touristen.

Zu den Vorteilen gehört auch ein vereinfachtes Verfahren für den Erwerb von Quadratmetern: um eine Immobilie in Posen zu kaufen, brauchen Ausländer nur einen Reisepass und den erforderlichen Geldbetrag. Gleichzeitig ist zu beachten, dass für den Erwerb von Quadratmetern keine Aufenthaltsgenehmigung erstellt wird.

Zum Kauf verfügbare Immobilien

In Posen gibt es Immobilien für jeden Geschmack zu kaufen. Die größte Nachfrage besteht nach Wohnungen und Appartements. Man kann diese in verschiedenen Stadtteilen für 1.500 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter kaufen. Appartments sind in der Regel 10-20% teurer als Wohnungen.

Käufer haben auch die Möglichkeit, private Häuser und Eigenheime in den Vororten zu kaufen. Der Quadratmeterpreis liegt durchschnittlich bei 1.000-3.000 €. Neben Wohnimmobilien bietet Posen auch Gewerbeimmobilien zum Verkauf an. Die Preise sind recht hoch und beginnen bei 2.000 Euro pro Quadratmeter.

Die besten Orte für Immobilienkauf

In Posen sind Jerzyce und Grunwald — die besten Gegenden für den Kauf eines Hauses. Jerzyce befindet sich im historischen Zentrum und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur und mehrere große Parks.

Grunwald ist ein exklusiver Vorort, in dem regelmäßig neue Wohnkomplexe und Eigenheime gebaut werden. Wenn Sie Ihre Immobilie in Posen vermieten möchten, sollten Sie diese in erster Linie in diesem Gebiet kaufen. Hier ist die Nachfrage nach Quadratmetern bei den Mietern am größten.

Posen ist eine gut entwickelte polnische Stadt, die sich gut für einen dauerhaften Aufenthalt eignet. Es bietet einen günstigen Lebensstandard und eine gut ausgebaute Infrastruktur. Das Portal REALTING bietet einen Überblick über die zum Verkauf stehenden Immobilien in dieser Stadt und ihrer Umgebubg.