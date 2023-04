Die Woiwodschaft Masowien ist eine der gefragtesten Regionen bei den Ausländern, die eine Immobilie kaufen möchten. Die Beliebtheit der Stadt ist leicht zu erklären: Sie liegt im Zentrum des Landes und lockt mit einer gut ausgebauten Infrastruktur, dem größten Arbeitsmarkt, einem verzweigten Verkehrsnetz und natürlich mit den Möglichkeiten der Hauptstadt des Staates, Warschau.

Vorteile

Die günstige Lage der Region und die Perspektiven des Arbeitsmarktes in der Hauptstadt sind wichtige, aber nicht die einzigen Vorteile, die die Nachfrage nach Wohneigentum fördern. Man kann mindestens 5 weitere Vorteile hervorheben, durch die sich Wohnimmobilien in der Woiwodschaft Masowien unterscheiden und nämlich:

Investitionsmöglichkeiten: die Immobilienpreise steigen stärker als in jeder anderen Region des Landes.

Rentabilität: es ist ganz einfach, eine Wohnung oder ein Apartment in der Hauptstadt zu vermieten und damit Geld zu verdienen.

Liquidität: durch die hohe Nachfrage kann die Immobilie im Bedarfsfall schnell und einfach verkauft werden.

Die neuen Wohnungen sind von einer hohen Qualität.

Eine große Auswahl, nicht nur in Warschau, sondern auch in solchen Städten wie Pruszków, Radom und Płock.

Optionen und Preise

Die folgenden Objekte befinden sich auf dem primären und sekundären Immobilienmarkt in der Woiwodschaft Masowien:

Studios und Wohnungen sowohl in Altbauten als auch in neu errichteten Wohnkomplexen;

Wohnungen und Penthäuser;

Townhouses;

Einfamilienhäuser mit Grundstücken;

viele Arte von Villen.

Die Kosten für Wohnraum hängen in erster Linie vom Standort ab. Die höchsten Preise sind in der Hauptstadt, aber auch dort kann man eine Einzimmerwohnung für 53-56 Tausend Euro kaufen, obwohl ein solches Objekt im Durchschnitt 66-70 Tausend Euro kostet. Die billigste 2-Zimmer-Wohnung in Warschau in einem Altbau kostet 82 Tausend Euro, während sie in einem Neubau um 25-30 Tausend Euro teurer ist. Luxuswohnungen im Zentrum der Hauptstadt können 660.000-800.000 Euro kosten, zahlreiche Arte von Villen — zwischen 1 und 2,8 Mio. Euro. In anderen Städten der Woiwodschaft sind Immobilien um 10-15% billiger als in Warschau.

Die besten Orte für einen Immobilienkauf

Wenn Sie beabsichtigen, eine Wohnung oder ein Haus ausschließlich zu Investitions- oder Vermietungszwecken zu kaufen, ist es sinnvoll, sich auf Warschau-Immobilien zu konzentrieren. In anderen Fällen lohnt es sich, auf die Woiwodschaften in der Nähe der Hauptstadt zu achten, wie z. B. das ruhige, friedliche und grüne Ciechanów oder Plońsk. In den Industriestädten Radom und Płock gibt es einen großen Arbeitsmarkt, und wenn Sie ein Ferienhaus im Badeort haben möchten, ist es sinnvoll, eine Immobilie in Pruszkow in der Woiwodschaft Masowien zu kaufen, die von geschützten Wäldern umgeben ist.

Unabhängig davon, für welche Wohnimmobilie Sie sich in der Woiwodschaft Masowien interessieren — eine Wohnung auf der Hauptstraße von Warschau oder ein Haus auf dem Land, — Sie werden es auf dem REALTING-Portal finden.