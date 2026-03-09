Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Warsaw West County, Polen

4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Kielpiciener Kämpe, Polen
Doppelhaus 6 zimmer
Kielpiciener Kämpe, Polen
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
KOSY PROJEKT - DIE NUR EINES ITS KIND - von Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa StreetWir bauen …
$379,404
MwSt.
Doppelhaus 4 zimmer in Wieruchow, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Wieruchow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
HausDas Haus ist vier Zimmer. Im Erdgeschoss befindet sich ein Wohnzimmer mit einem Bad und …
$271,203
Doppelhaus 4 zimmer in Blonie, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Blonie, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Doppelhaus 4 zimmer in Bieniewice, Polen
Doppelhaus 4 zimmer
Bieniewice, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Immobilienangaben in Warsaw West County, Polen

