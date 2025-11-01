Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Schwersenz, Polen

5 immobilienobjekte total found
Haus in Gruszczyn, Polen
Haus
Gruszczyn, Polen
Fläche 145 m²
Modernes Haus in ruhiger Lage – Gruszczyn
$343,806
Haus in Gortatowo, Polen
Haus
Gortatowo, Polen
Fläche 84 m²
Gortatowo – 5 Häuser mit Gärten, lebensbereit Swap Wohnung in Block für Raum, Garten und ruh…
$181,421
Haus in Gortatowo, Polen
Haus
Gortatowo, Polen
Fläche 96 m²
Zum Verkauf modernes Haus – hoher Standard der Fertigstellung | Gortatowo, ohne PCC
$187,116
Monte OnlineMonte Online
Haus in Schwersenz, Polen
Haus
Schwersenz, Polen
Fläche 567 m²
$406,502
Haus in Bogucin, Polen
Haus
Bogucin, Polen
Fläche 150 m²
Zum Verkauf ein geräumiges und funktionelles Haus im Zwillingsgebäude in Bogucina – ein reno…
$243,793
