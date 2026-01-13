Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Radomsko County
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Radomsko County, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Wojnowice, Polen
Wohnung 3 zimmer
Wojnowice, Polen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Willkommen in der 3-Zimmer-Wohnung im ersten Stock im ruhigen Stadtteil Wojnowiec. Es ist ei…
$82,526
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Radomsko County, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen