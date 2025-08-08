Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in Posen, Polen

2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Posen, Polen
Studio 2 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 2
Fläche 29 m²
Premiere des Angebots am Tag der offenen Tür 10 Juli (Donnerstag) 17-18. Frühere Aufzeichnun…
$155,156
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Studio 1 zimmer in Posen, Polen
Studio 1 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Studio 41 m2 mit Blick auf den Park am Stary Browar Off Markt bis 23.06.2025
$152,429
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
